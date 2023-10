Zeichen gegen massiven Kiesabbau Udo Bovenkerk (CDU) will wegen Kiesabgrabung gegen den Regionalplan stimmen

Der Planungsausschuss des Regionalverbands Ruhr (RVR) befasst sich am Dienstag, 17. Oktober, von 10 Uhr an in einer Sondersitzung mit der endgültigen Entwurfsfassung des Regionalplans Ruhr. Udo Bovenkerk (CDU) aus Hamminkeln wird, sollte es zur Abstimmung kommen, dem Planwerk seine Zustimmung verweigern, kündigte er auf Anfrage an. Hintergrund ist die ablehnende Haltung im Weseler Kreistag gegenüber dem Teilplan Abgrabung von Kies und Sand. Der wird den Kreis Wesel in den kommenden Jahren weiter stark belasten, weil er in erheblichem Maße neue Abgrabungsflächen ausweist – unter anderem in Rheinberg und Alpen.