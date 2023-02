Thema im Kreisausschuss Bedarf an Frauenhäusern wächst

Der Bedarf an zusätzlichen Schutzräumen für von partnerschaftlicher Gewalt betroffene verletzliche Personen lasse sich an der Kriminalitätsstatistik des Landeskriminalamtes für 2021 ablesen, hieß es. Allein die bekannten Fälle von häuslicher Gewalt seien um 5,5 Prozent auf rund 30.800 Fälle angestiegen. Im Kreis Wesel gibt es derzeit zwei Frauenhäuser. Der Verein Frauen helfen Frauen aus Dinslaken betreibt eines für neun Frauen und neun Kinder sowie eine zusätzliche Schutzwohnung mit zwei Plätzen. Der Sozialdienst Katholischer Frauen Moers betreibt ein Frauenhaus mit Platz für neun Frauen und zehn Kinder. Landrat Ingo Brohl hatte bereits Ende 2022 erklärt, dass er es für sehr wichtig halte, dass mehr Schutzplätze für von Gewalt betroffene Menschen auch im Kreis Wesel in Zukunft bereitstehen sollten.