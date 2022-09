Vize-Vorsitzende aus Alpen und Sonsbeck : Region im CDU-Kreisvorstand gut vertreten

Alpen/Sonsbeck/Kreis Wesel Sascha van Beek aus Alpen und Matthias Broeckmann aus Sonsbeck sind als Vize-Vorsitzende bestätigt worden. Auch Frederik Paul (Alpen) und Anna Rasche (Rheinberg) und Thomas Görtz (Xanten) sitzen am Vorstandstisch.

Zu Beginn des Parteitags gedachte die neue und alte Kreisvorsitzende nicht nur der verstorbenen Parteimitglieder, sondern auch des so plötzlich verstorbenen SPD-Bundestagsabgeordneten Rainer Keller aus Wesel . In ihrer Rede blickte Charlotte Quik auf die verlorene Bundestagswahl zurück und stellte fest: „Heute können wir sagen: Die CDU ist zurück!“ Die Partei liege mittlerweile in allen Umfragen wieder deutlich vorn.

Charlotte Quik sprach in ihrer Rede die derzeitigen Krisen an: Ukraine-Krieg, Energieknappheit, Inflation, Corona und Klimawandel. Die Politik müsse Antworten finden. Die schwarz-grüne Landesregierung werde Verantwortung übernehmen. Harsche Kritik übte sie an der Bundesregierung: „Als Land sind wir bereit, Entlastungen mitzutragen. Das kann aber nur in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Bund geschehen. Der Bund muss liefern, tut das aber nicht“, so die Kreisvorsitzende.