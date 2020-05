Naturfrevel in Orsoy : Untere Naturschutzbehörde erklärt Heckenrodung für illegal

Die Rodung der wilden Hecke am Südwall in Orsoy war ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz. Foto: bp

Rheinberg-Orsoy Ein Grundstücksbesitzer hat an der alten Tabakfabrik in Orsoy in der Brutzeit eine wild gewachse Hecke abgeholzt. Das war illegal. Die Naturschutzbehörde hat ein Verfahren eingeleitet.

Der Kreis Wesel hat als Unter Naturschutzbehörde wegen der Rodungsarbeiten rund um den Parkplatz am Südwall in Orsoy ein Verfahren eingeleitet. Wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt hat, habe es einen Ortstermin gegeben, an dem neben Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde der Eigentümer des Geländes und Vertreter der Ortsgruppe Rheinberg des Naturschutzbundes (Nabu) teilgenommen haben.

Bei dem Treffen seien die durchgeführten Maßnahmen begutachtet worden. „Im Ergebnis handelt es sich um die widerrechtliche Beseitigung von zu diesem Zeitpunkt geschützten Gehölzen“, teilte der Kreis mit. Es werde jetzt in der Konsequenz ein entsprechendes naturschutzrechtliches Verfahren gegen den Verursacher der Rodung eingeleitet.

Info Bürgermonitor – so erreichen Sie uns Sie haben ein Anliegen? Dann wenden Sie sich an unsere Redakteure unter Tel. 02843 929425 oder per E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an niederrhein@rheinische-post.de. Gelbe Ampel: Das Vergehen wird geahndet.