Natur- gegen Hochwasserschutz : „Der Dicke Bär“ darf nicht gefällt werden

Rheinberg-Orsoy Der Kreis will die alte Linde in Orsoy erhalten und lehnt somit einen Antrag des Deichverbandes ab.

„Der große Bär“ ist fest verwurzelt und nicht so leicht umzulegen. Der Kreis Wesel hat jetzt den Antrag des Deichverbandes Duisburg-Xanten abgelehnt, die mächtige Linde am Tor zum Deich in Orsoy zu fällen. Das hat Deichgräf Viktor Paßen auf Anfrage der Redaktion bestätigt, ebenso wie der Kreis als Untere Landschaftsbehörde.

Der Deichverband hatte beim Kreis die Fällgenehmigung für den stattlichen Baum beantragt und damit Sorgen und Trauer bei vielen Orsoyern hervorgerufen, die den großen Bären in ihr Herz geschlossen haben. Die Linde ist eine Ortsmarke, ein Schmuckstück und Ruhepol für Spaziergänger im historischen Städtchen am Rhein. Das ist dem Deichgräf natürlich bewusst. Aber er wehrt sich gegen die Rolle des bösen Buben, der mit kaltem Herzen einen alten Baum fällen lassen will. „Uns treibt die Sorge um die Sicherheit von 350.000 Menschen“, so Paßen.