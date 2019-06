Bäume durch Pilzbefall nicht standsicher : Sperrung der Wolfskuhlenallee zieht sich hin

Das Kreuz kennzeichnet einen der insgesamt 18 mit der Rußrindenkrankheit befallenen Bäume an der Wolfskuhlenallee. Aufgrund des Pilzbefalls ist die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet. . Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg 18 von der Rußrindenkrankheit befallene Bäume sind eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Daher hat die Stadt schützend eingegriffen. Aber die Fällung zieht sich. Der Kreis fordert vorher ein Artenschutzgutachten. Darum gibt’s Streit.

Die Sperrung Wolfskuhlenallee in Budberg hält an. Auf unbestimmte Zeit. Anwohner, die Umwege in Kauf nehmen oder Schleichverkehre erdulden müssen, werden unruhig. Dabei hatte die Verwaltung angekündigt, auf eine schnelle Öffnung der Straße hinzuwirken. Danach sieht es weiter nicht aus. Im Hintergrund schwelt offenbar ein Konflikt zwischen Forstbesitzer Roderich Freiherr von Loe und dem Kreis Wesel als Untere Naturschutzbehörde.

Der Forstbesitzer möchte 17 von der Rußrindenkrankheit befallene Ahornbäume und eine Eiche fällen. Die verlieren Äste, sind nicht mehr standsicher und so eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Deshalb hat das Ordnungsamt der Stadt die Straße komplett gesperrt, bis die Gefahr gebannt, die Bäume also gefällt sind. Das war vor fast drei Wochen. Die Umleitung führt durchs Wohngebiet Spanische Schanzen. Dort gilt Tempo 30. „Uns ist klar, dass das keine glückliche Lösung ist“, sagt Jonny Strey, Leiter des Fachbereiches Ordnung, „aber es gibt keine Alternative.“ Die Gefahr sei nun mal objektiv da, und er könne nur davor warnen, die Sperrung der Wolfskuhlenallee zu ignorieren. Auch die Rheinkamper Straße ächze unter der Last der Schleichverkehre. Die Polizei kontrolliere verstärkt. „Aber niemand kann rund um die Uhr Posten aufstellen“, so Strey.

Info Lange Trockenheit begünstigt den Pilzbefall Bedroht Die Rußrindenkrankheit bedroht den heimischen Ahorn. Parasit Ausgelöst durch einen Schwächeparasiten führt die Krankheit langsam zum Baumtod. Hitze Dürresommer begünstigen die Infektion. Der durch Wassermangel geschwächte Baum ist für den Pilz optimal.

Er wisse nicht, wann die kranken Bäume gefällt werden können, erläutert Forstbesitzer Roderich Freiherr von Loe auf Anfrage. Bei ihm fülle das Thema mittlerweile einen dicken Aktenordner, der unter anderem den Schriftverkehr mit dem Kreis Wesel enthält. Vor gut einer Woche habe er, so Freiherr von Loe, per Mail den Kreis um Infos gebeten. Der Budberger Forstbesitzer möchte wissen, wem die Bäume überhaupt gehören und warum er für tote Bäume ein Artenschutzgutachten erstellen lassen soll.

Zur Ordnungsverfügung aus dem Kreishaus werde er sich nur über einen Anwalt äußern, kündigte der Budberger an. Wie ein Sprecherin des Kreises auf Anfrage mitgeteilt hat, habe die Untere Naturschutzbehörde per Ordnungsverfügung die Fällung der Bäume untersagt und vorher ein artenschutzrechtliches Gutachten angefordert. Das sei erforderlich, weil sich aufgrund des Alters der Bäume dort in Lebensstätten wie Höhlen geschützte Tierarten aufhalten könnten. Wenn die Axt angelegt werde, könnten die Refugien beseitigt und die darin lebenden Tiere getötet werden. Dies müsse nach dem Artenschutzrecht ausgeschlossen werden.

Um die Aufforderung, so hat’s den Anschein, kündigt sich nun ein Rechtsstreit an. Dauer und Ausgang ungewiss. Die Sperrung bleibt. Die Gefahr ist nicht behoben. Wie Strey berichtet, werde derzeit geklärt, ob die Bäume nicht teilweise auf Stadtflächen stehen. „Das macht die Sache noch komplizierter“, so Strey. „Vermutlich verläuft die Grenze mitten durch die Bäume“, bringt der Mann für Ordnung das Dilemma sarkastisch auf den Punkt.