Kran-Unfall in Menzelen Verletzte Arbeiter können Krankenhaus wieder verlassen

Nach dem Unfall auf der Baustelle von Edeka Luft in Menzelen geht es den zwei verletzten Personen wieder besser. Wie Thomas Luft am Freitag auf Facebook berichtete, konnten die beiden das Krankenhaus schon wieder verlassen und haben keine schweren Verletzungen davongetragen. „Wir wünschen eine schnelle Genesung und gute Erholung.“ Luft dankte dem Bauleiter, „der selbst ganz nah am Geschehen war und so besonnen reagiert hat“. Er wünschte ihm, „dass er den Schrecken gut verarbeiten kann“. Am Gebäude seien Schäden entstanden, aber sie könnten repariert werden und würden den Bauablauf „nicht spürbar beeinträchtigen“.