Kräuterwanderung in Orsoy : Mit allen Sinnen auf Pflanzenkunde

Rheinberg Kräuterpädagogin Claudia van Züthpen führte zahlreiche Naturinteressierte durch die Orsoyer Rheinwiesen.

Zu ihren Aufgaben als Kräuterpädagogin erklärte van Zütphen: „Ich versuche, den Menschen die heimischen Wildpflanzen näherzubringen. Man übernimmt quasi alte Werte und Traditionen und fügt neu erlangtes Wissen hinzu.“ Die Wanderungen veranstalte sie vor allem, um das Interesse der Menschen an der Natur zu steigern und ihnen Informationen über Kraut und Co. zu vermitteln. „Beim Löwenzahn hört es bei vielen ja schon auf in Sachen Pflanzenkunde. Ich möchte den Leuten gerne zeigen, was noch alles in der Umgebung wächst“, ergänzte die Fachfrau. Gleichzeitig räumte sie aber auch ein: „Das Interesse an der Natur steigt, und das stimmt natürlich auch mich sehr positiv.“