Abstimmung im Rheinberger Umweltausschuss : Krähen am Borther Spielplatz Weidenweg sind zu laut

Rheinberg-Borth Weil die Geräusche der Vögel tagsüber und auch nachts die Grenzwerte für Wohngebiete überschreiten, sollen nun die Bäume geschnitten und die Nester der Krähen beseitigt werden. Dafür stimmte der Rheinberger Umweltausschuss.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Krähen können ganz schön Krach machen. Und nerven. Die Anwohner des Spielplatzes am Weidenweg in Borth können ein Lied davon singen. Die Stadt hat messen lassen, wie laut die schwarzen Vögel sind. Das Ergebnis: zu laut für ein Wohngebiet. Gemessen wurde 24 Stunden am Stück. Heraus kam, dass die Saatkrähen es zwischen 22 und 6 Uhr, also in der Nacht, auf durchschnittlich 54,5 Dezibel brachten. Zwischen fünf und sechs Uhr sogar auf 63,5 Dezibel. Ab 5.30 Uhr nahm das Geschnatter deutlich zu. 63,5 Dezibel am frühen Morgen – das kann einem den Schlaf rauben.