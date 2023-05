Festival in Rheinberg Techno, Songs, Jazz und Kunst am Vallan

Am Samstag spielen nach der Eröffnung um 13 Uhr diverse Bands auf der Hauptbühne: „Von der Schülerband über Ruhrpott-Rapper und Classic-Rocker bis hin zu gehirnschmelzender Avantgarde ist alles dabei“, verspricht Bechert. Headliner sind die Post-Wave-Rocker von Death, Love And Acid (Samstag ab 20.45 Uhr) und das Drum-and-Bass-and-Violin-Duo Uglydub (Samstag ab 22.30 Uhr). Am Sonntag geht es gemütlicher zu, aber es soll keine Spur langweiliger werden: Nach einer Frühstückslesung mit Schauspieler Rupert Seidl (ehemals Schlosstheater Moers) um 11 Uhr treffen Jazz- und Liedermachermusik auf gut gelaunten Grunge und Irish Folk. Headliner sind Liedermacherin Sylvia Kirchherr und das Jazzquintett Hyperschall.