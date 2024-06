Live-Musik in Rheinberg Was das KPiP-Festival am Spanischen Vallan zu bieten hat

Am Samstag um 13 Uhr öffnet das Bühnenprogramm mit einer musikalischen Begrüßung, für die Veranstalter Renan Cengiz – selbst Musiker – Gäste auf die Bühne eingeladen hat, die mit ihm das Programm einläuten. Parallel beginnt am Samstag der Kunst- und Kreativmarkt: An knapp 40 Ständen gibt es Kunsthandwerk, Kinderschminken, Ausstellungen, Mode und vieles mehr. Auch in diesem Jahr wird es wieder Graffiti-Stellwände geben. Neu hinzu kommt eine Miniramp für Skater und ein Parcours-Areal.