Drei Tage Musik und Kunst im Rheinberger Stadtpark KPIP-Festival sprengt alle Erwartungen

In diesem Miteinander liegt auch der Erfolgsgarant der Veranstaltung. Das KPIP ist ein Happening, ein Mix der Generationen, der gesellschaftlichen und sozialen Schichten sowie der Kulturen. Ein Beispiel hierfür ist Aziz Khalifa, der abseits der Bühne wundervolle Bilder anbot oder die Namen der Besucher in deutscher und arabischer Sprache in hölzerne Schlüsselanhänger brannte. Seine Kunst entsteht gewöhnlich in einem kleinen Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft am Melkweg, in dem der Syrer mit seiner sechsköpfigen Familie lebt. Sein sehnlicher Wunsch: „Ich wünsche mir so sehr, dass wir mal in einem Haus leben können, in dem ich ein eigenes Atelier habe“, sagte Khalifa.