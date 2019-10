Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Trio Sonos sucht nach dem idealen Streicher-Klang

Foto: Mischa Blank/Mischa Blank photography Kasumi Matsuyama (Viola), Wolfgang Schindler (Violoncello) und Matthias A. Bruns (Violine) treten als Trio Sonos in der Rheinberger Stadthalle auf.

Rheinberg Leckerbissen zum Jubiläum der Musikalischen Gesellschaft: Kammerensemble besteht aus drei Musikern der Duisburger Philharmoniker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag, 3 November, 19 Uhr tritt in der Stadthalle das Sonos-Trio auf, Mitglieder der Duisburger Philharmoniker: Matthias A. Bruns (Violine), Kasumi Matsuyama (Viola) und Wolfgang Schindler (Violoncello). Sonos kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Klänge“. Die Suche nach dem idealen Streicher-Klang, ihre eigenen Sonos, unbändige Lust auf besondere Kammermusik und internationale Erfahrung in diversen Orchestern sind die Ingredienzien des Trios.

Sein Repertoire spannt den Bogen vom Barock über die Klassik bis hin zu der Moderne. Gelegentlich wagen die drei auch Ausflüge in den Jazz und zum Tango. Bruns, in Moers geboren, begann mit vier Jahren mit dem Violinspiel. Mit 15 Jahren wurde er Jungstudent an der Folkwang Hochschule in Essen. An der Robert Schuman Hochschule in Düsseldorf setzte er sein Studium fort. Zahlreiche Meisterkurse gaben ihm wichtige Impulse. Bruns arbeitete mit namhaften Dirigenten und Solisten zusammen. Seit 2004 ist er Stimmführer der 2. Violinen bei den Duisburger Philharmonikern. 2010 wurde er in das Festspielorchester der Bayreuther Festspiele berufen.

Matsuyama (Viola) wurde in Osaka geboren. Mit vier Jahren erhielt sie regelmäßig Violinunterricht, wechselte 2004 zur Viola. Nach ihrem Bachelor of Music in Tokio kam sie nach Deutschland, um ihre Studien fortzusetzen. Die Meisterklasse bei Pauline Sachse in Dresden und weitere Studien an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bereicherten sie sehr. Bis 2013 war sie Mitglied der Orchesterakademie des Rundfunksinfonieorchesters Berlin, danach spielte sie als Substitutin bei der Dresdner Philharmonie. Matsuyama ist seit 2015 bei den Duisburger Philharmonikern fest angestellt.

Schindler (Violoncello), in Freudenstadt geboren, hat Orchester an der Musikhochschule Stuttgart studiert, im Hauptfach Violoncello. Er schloss mit Auszeichnung ab und besuchte Meisterkurse in Lausanne und Stuttgart. Auch als Solist trat er mit den Stuttgarter Philharmonikern auf. Er ist vor allen Dingen mit eigenen Ensembles erfolgreich, beispielsweise als Mitglied des Trios Sorrentino. Seit 1993 ist Schindler Stimmführer der Cellisten bei den Duisburger Philharmonikern. Am Abend sind Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Mieczyslaw Weinberg zu hören.

Karten für 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Schiffer-Neumann in Rheinberg, Holzmarkt, Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort, Stadtinformation Moers, bei Lore Rabe, Tel. 02843 5428, sowie an der Abendkasse. Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

(RP)