Konzert in Evangelischer Kirche Alpen : Auf musikalische Melancholie folgen lebensbejahende Töne

Konzert in Evangelischer Kirche Alpen

Alpen Zu Ehren seines 2018 verstorbenen Vorsitzenden Hans-Georg Schmitz hatte der Musik- und Literaturkreis Alpen am Sonntag zu einem Konzert eingeladen.

Wenn in einem Konzert kurz das Gefühl entsteht, als würde für eine Sekunde die Zeit stillstehen, dann handelt es sich um einen wirklich außergewöhnlichen Moment. Genau einen dieser Augenblicke schufen die Sopranistin Joan Berg und die Pianistin Camille Lemmonier bei ihrem Konzert in der evangelischen Kirche, als sie den „Morgen“ von Richard Strauss vortrugen und damit den ersten Part ihres achtzigminütigen Vortrags abschlossen.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Zwischen Himmel und Erde“ hatte der Musik-und Literaturkreis Alpen organisiert – nicht nur, um die Menschen in eine andere Welt jenseits des schnellen Alltags zu entführen, sondern auch zu einem ganz besonderen Anlass: der Würdigung des 2018 verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Hans-Georg Schmitz. „Wir haben das im Vorfeld nicht so an die große Glücke gehängt, aber das war uns wichtig, ihn zu ehren“, unterstrich der Geschäftsführer des Vereins, André Emmerichs. Im Rahmen seiner Beisetzung hatte die Familie von Schmitz für die Musiker und den Verein zur Spende aufgerufen.