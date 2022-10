Konflikt bei Kita-Neubau in Alpen : Es ist noch nicht zu spät

Meinung Man muss es den DRK-Verantwortlichen hoch anrechnen, dass sie trotz des massiven Gegenwinds weiter zu ihrem Wort stehen, der Gemeinde Alpen aus ihrer unabweisbaren Not in Sachen Kindergartenplätze zu helfen.

Noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Aber viel fehlt wohl nicht mehr. Man muss es den DRK-Verantwortlichen hoch anrechnen, dass sie weiter zu ihrem Wort stehen, der Gemeinde Alpen aus ihrer unabweisbaren Not in Sachen Kindergartenplätze zu helfen. Ihre ehrliche Begeisterung aber, mit der die Rotkreuzler ihre ambitionierten Pläne im Rat vorstellen wollten, ist durch den massiven Widerspruch erkennbar umgeschlagen in Frustration. So hätte es niemanden überraschen dürfen, wenn der Verband sich komplett zurückgezogen und den Versuch, „in Alpen einen Fuß in die Tür zu bekommen“, gestoppt hätte. Doch er hat wohl schon zu viel Geld in die Planung des Projekts gesteckt, um es beleidigt in den Wind zu schreiben.