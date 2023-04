Komödie im Stadttheater Rheinberg Die Hartmanns – eine schrecklich nette Familie

Die Bühnenfassung in einer Produktion des Tournee-Theaters Thespiskarren präsentiert das Kulturbüro der Stadt Rheinberg am Montag, 24. April, um 20 Uhr, in der Stadthalle. Angelika Hartmann, pensionierte Lehrerin und enttäuschte Ehefrau, möchte ihrem Leben neuen Sinn geben. Sie beschließt, einen Flüchtling in der Familienvilla aufzunehmen. Ehemann Richard, Oberarzt in der Midlife-Crisis, ist davon wenig begeistert. Auch die beiden Kinder sind skeptisch.