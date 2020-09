Kommunalwahl : Thomas Ahls bleibt Alpens Bürgermeister

Alpen Bei der Kommunalwahl in Alpen ist Amtsinhaber Thomas Ahls wiedergewählt worden. Der CDU-Politiker erhielt am Sonntag die Mehrheit der Stimmen. Allerdings erreichte er nicht das Ergebnis von 2014.

Thomas Ahls bleibt Bürgermeister in Alpen: Der CDU-Politiker erreichte bei der Kommunalwahl am Sonntag die absolute Mehrheit. Er bekam aber weniger Stimmen als 2014. Die Ergebnisse in der Übersicht: