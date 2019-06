Vorläufer Kommunalreform : Vier Männer besiegeln das neue Alpen

Vor 50 Jahren trat der Gebietsveränderungsvertrag in Kraft. Damit sicherte sich das neue Alpen mit Veen, Menzelen und Bönninghardt im Zuge der Kommunalreform die Eigenständigkeit. Birten hat sich damals für Xanten entschieden.

Montag Fraktion, Dienstag Ausschuss, Donnerstag Ausschuss, und am Wochenende sowieso immer was anderes. Die Frauen der Ratsherren der ersten Stunde haben diese immer wiederkehrenden Wochen, in denen sie die Abende ohne ihre Politik machenden Männer verbringen mussten, noch nicht vergessen. Auch wenn die schon ein halbes Jahrhundert zurückliegen. Geklagt haben sie nie. Nicht vernehmlich. Das ist heute noch so. Sie bleiben, munter plaudernd, sitzen an der Kaffeetafel im Jugendraum des neuen Feuerwehrhauses, als Gerold Allnoch, Heinz Bühning, Josef Heix, Johann Leiting, Friedrich Nühlen, Wilhelm Spettmann – alle in den 80ern – von Bürgermeister Thomas Ahls zum Foto gebeten werden. Er hat sie in die Sitzung des Rates eingeladen. Der tagt, der Zufall will es so, exakt auf den Tag 50 Jahre nachdem der Rat des Amtes Alpen-Veen zum letzten Mal zusammengetreten war.