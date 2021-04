Pläne der Kirchengemeinden in Orsoy : Mit Weitsicht und Mut gehandelt

Pläne der Kirchengemeinden in Orsoy

Beim Blick in die Zukunft klammert die katholische Gemeinde St. Peter auch die St.-Nikolaus-Kirche nicht aus. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Meinung Die beiden Kirchengemeinden trauen sich was in Orsoy. Ihr ambitioniertes Vorhaben zeugt von Weitsicht und Mut.

Weitsicht, weil die Gemeinden jetzt Nägel mit Köpfen machen, wo ein Neubau noch zu finanzieren ist. Das kann in ein paar Jahren schon ganz anders aussehen. Und weil Katholiken und Protestanten in Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen von der Institution Kirche abwenden, sich auf Machbares fokussieren.