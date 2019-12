Sperrung von Holz- und Fischmarkt : Die Finger verbrannt

Meinung Rheinberg Dass die Sperrung das Blut der Bürger in Wallung bringt, hätte man wissen müssen.

Politik und Verwaltung stehen genau an dem Punkt, an dem sie vor der Bau- und Planungsausschusssitzung im September standen. Jetzt allerdings mit einem Imageschaden. Denn an der geplanten Testphase für eine Sperrung von Holz- und Fischmarkt haben sie sich gehörig die Finger verbrannt. Die Verwaltung hat den Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, die Politik hat mehrheitlich dafür gestimmt – und schon setzte sich der Karren in Bewegung. Die Rechnung wurde aber ohne den Wirt gemacht. Es gab Protest. Auch die Polizei senkte in ihrer Stellungnahme den Daumen. Ganz ehrlich: Dass die Sperrung nicht ohne Widerhall in der Öffentlichkeit verpuffen würde, sondern das Blut der Bürger in Wallung bringt, hätte man wissen müssen. Jetzt heißt es: Abwarten, und danach geht alles von vorne los.