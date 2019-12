Kommentar zur Dreifachturnhalle in Rheinberg : Lange Planung macht’s teurer

Kommentar zur Dreifachturnhalle in Rheinberg

So soll die Dreifachtutnhalle in Rheinberg aussehen. Foto: IFS

Meinung Rheinberg 6,5 Millionen Euro: Am Beispiel der geplanten Dreifachturnhalle in Rheinberg kann man sehen, wie schwer die Kostenexplosion im Baugewerbe den Kommunen das Leben macht.

In Rheinberg wird bald eine neue Dreifachturnhalle gebaut. Endlich, denn geplant wird das dringend benötigte Gebäude schon seit Jahren. Im Sommer sollen die Bauarbeiter loslegen. Über die Kosten kann in der Stadt niemand glücklich sein: Die Halle schlägt mit 6,5 Millionen Euro zu Buche. Ein enorm hoher Preis, der auf die Wahnsinns-Preissteigerungen zurückzuführen ist. Der Index für die Preissteigerung liegt im nordrhein-westfälischen Baugewerbe bei derzeit 12,5 Prozent. Tendenz steigend, Ende nicht in Sicht.