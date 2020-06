Kommentar zum Kunstrasenplatz : Intakte Sportfamilie

Meinung Die 250.000 Euro hohe Förderung des Landes NRW bringt den langgehegten Traum der Kicker von Viktoria Alpen von einem Kunstrasenplatz weit nach vorne. Doch letztlich mussten auch die anderen Klubs mitspielen.

Was noch wichtiger ist: Die anderen Sportklubs in der Gemeinde mussten mitspielen, damit Viktoria durchs Ziel geht. Der „Pakt für den Sport“ hat gezeigt, dass die Sportlerfamilie in Alpen trotz aller Rivalitäten intakt ist. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich niemand übervorteilt fühlt, und die Basis, dass alle irgendwann profitieren. Dass Viktoria das ihre tut, den Traum wahr werden zu lassen, hat sie in der Vergangenheit nachgewiesen.