Kommentar zu Schul-Computer-Debatte : Mehr miteinander reden

Meinung Vor der harschen Kritik an Rheinbergs Bürgermeister und der Verwaltung hätten die SPD-Männer Peter Tullius und Philipp Richter besser erst bei den Schulen nachgefragt. Nun müssen sie sich Wahlkampf-Taktiken vorwerfen lassen.

Der Vorschlag, Laptops, die in den Schulen gerade niemand braucht, an Familien auszuleihen, damit benachteiligte Kindern in diesen digital aufgeladenen Tagen nicht noch weiter abgehängt werden, ist so dumm eigentlich nicht. Nur hätten die Genossen besser mit den Schulen gesprochen, bevor sie mit schwerem Geschütz auf den Bürgermeister zielen. So müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, in Wahlkampfzeiten mehr ihre parteipolitischen Vorteile im Blick zu haben, als den Lernerfolg von Kindern. Das ist schade. Die Schulleiter versichern durch die Bank, dass die Forderung der SPD an den örtlichen Realitäten vorbeigehe und nichts dagegen spreche, der Verwaltung mit Laptops auszuhelfen. Der Konflikt macht sichtbar, dass die Krise den demokratischen Diskurs schwächt. Kommunikationsdefizite schüren Misstrauen und befördern Missverständnisse. In kontaktarmen Zeiten muss man mehr miteinander sprechen.