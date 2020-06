Kommentar zu neuem Wurzelzwerge-Vorstand : Vertrauen muss wachsen

Die Mehrheit der Waldkindergarten-Eltern will den pädagogischen Leiter, Carlo Ridder, zurück. Foto: bp

Meinung Das eindeutige Votum der „Wurzelzwerge“-Eltern hat das ganze Dilemma der Kündigung des Chef-Erziehers im Waldkindergarten offengelegt. Doch selbst wenn Carlo Ridder zurückkehrt, bleiben Wunden zurück.

Niemand, außer denen, die sie ausgesprochen haben, versteht die Gründe der Kündigung von Carlo Ridder. So gibt es weiter allen Grund zur Annahme, dass es vor allem um persönliche Befindlichkeiten gegangen ist. Und die lassen sich schwerlich objektivieren. Und im Diskurs mit mündigen Eltern ist so jedenfalls keine Akzeptanz für eine so gravierende Personalie zu erreichen. Und: Der Ex-Vorstand hat ganz offensichtlich die hohe Wertschätzung unterschätzt, die Carlo Ridder und seine Arbeit genießen.