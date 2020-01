Wochenkommentar : Eine Bühne für Bürgermeister Frank Tatzel

Meinung Rheinberg Der Neujahrsempfang am Sonntag bietet Bürgermeister Frank Tatzel die Chance, eine Vision für die Stadt aufzuzeigen.

Am Sonntag ist Neujahrsempfang in der Rheinberger Stadthalle. Dazu sind Vertreter zahlreicher Organisationen, Verbände, Vereine, Initiativen und Unternehmen eingeladen, die das öffentliche Leben in der Stadt mitgestalten. Ehrenamtler und professionell Aktive. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Vereinsvorsitzende, Kulturschaffende, Geschäftsführer und Rheinberger, die irgendwo dazwischen wirken. 2019 waren das etwa die Leute, die die Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum gegründet haben und zum Jahreswechsel einen wichtigen Kulturträger und Dorftreffpunkt übernommen haben und ihn nun bürgerschaftlich weiterführen. Der Neujahrsempfang ist eine schöne Gelegenheit, auch diesen engagierten Menschen Danke zu sagen.