Jugendkönigsschießen in Wallach : Wilhelm-Tell-Schützen feiern Mittsommerfest

Wallach Neben einer Oldtimer-Ausstellung, Musik und Kinderprogramm erwartet Besucher in der Wallacher Dorfmitte auch ein spannendes Königsschießen.

Außerdem sind schon Karten für die Wallacher Partynight am 23. August mit der bekannten niederländischen Band „Q 5 – New Style“ zum Vorverkaufspreis von acht Euro (Abendkasse zehn Euro) erhältlich. Hans-Joachim Günther, Vorsitzender des Bürgerschützenvereins Wilhelm Tell erfüllt es „mit Dankbarkeit und großer Freude, wenn ich sehe, was hier wunderbare Menschen ehrenamtlich auf die Beine stellen, um auch andere Menschen zu erfreuen“.