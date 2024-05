Fotos So war das Schützenfest der Junggesellen Schützen Alpen

Am Dienstag wurde das Königschießen der Junggesellen Schützen Alpen, das aufgrund des Unwetters am Pfingstsonntag ausfallen musste, am Schmuhlsberg nachgeholt. Nicht nur die sechs Aspiraten machten es spannend. Es schüttete über vier Stunden auch noch in Ströhmen. Am Ende machte Timo Aldenhoff das Rennen und holte den Vogel herunter. Hier freut er sich mit seiner Frau Melina.