Alpen : König Carsten präsentiert seinen Hofstaat

Alpen Nach dem königlichen Treffer mit dem 111. Schuss in der der "Grünen Hölle" präsentieren sich König Carsten Lommen, Königin Aline Holthuis und der Hofstaat der Junggesellenschützen morgen dem Schützenvolk. Um 17 Uhr setzt sich am Festzelt der Zug in Bewegung. Der Weg: Adenauerplatz, Im Dahlacker, Am Mühlenturm, Im dahlacker, Rathaus-, Haag, Wall, Burgstraße, An der Vorburg, Kurfürstin-Amalie-Platz, Domhofstraße, Stadtmauer, Im Heesfeld, Versorgunsgweg, Am Marienstift, Ulrichstraße, Die Schraag, Bergstraße, Die Huf, Ulrichstraße und Lindenallee.

Am Ende steht die Königsparade mit dem Fahnenschwenken. Vorm königlichen Finale an der Vogelstange steht das Preisschießen. Die Preisträger bei den Junggesellen sind Max Büttner, Christoph Bühren, Peter Ridder und Linus Pieper. Bei den verheirateten Junggesellen holten sich Bello Bühren, Bernd Zibell, Patrick Moczynski, Egons Wronski, Ralph Lenzen, Ralf Sewing und Hermann Terboven die Preise.

(RP)