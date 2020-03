Konzert : Wohlklang in der St.-Peter-Kirche

Seit Oktober läuft nun schon die von dem Kirchenorganisten Christoph Bartusek gestaltete Reihe „Rheinberger Abendmusik“, die in dieser Spielzeit unter dem Motto „Junge Talente“ steht. Zu Gast war diesmal der Knabenchor Hösel – ein Chor der dortigen evangelischen Kirchengemeinde, der sowohl sakrale als auch weltliche Musikliteratur aus allen Epochen in seinem Repertoire hat.

Auftritte hatten die Sänger bereits in der Kathedrale Notre-Dame, im Petersdom und in der Sixtinischen Kapelle. Die Abendmusik in Rheinberg gestalteten 18 junge Schüler der dritten bis zwölften Jahrgangsstufe, die unter der Begleitung von Bartusek an der Orgel einen Streifzug durch die musikalische Welt des Chorgesangs unternahmen.