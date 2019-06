Wochenkommentar : Enttäuschender Auftritt des Niag-Chefs

Meinung Rheinberg Auf die Frage, wie die Verkehrsbetriebe ihre Busflotte modernisieren wollen, hatte Niag-Chef Peter Giesen keine Antwort parat.

Diese Themen betreffen natürlich auch die Menschen am Niederrhein. In dieser Woche wurde in Rheinberg diskutiert. Nach zweieinhalb Jahren, muss man sagen. Denn so lange ist es her, dass die Grünen einen Antrag gestellt haben. Wie denn die Niag-Verkehrsbetriebe ihre Dieselbus-Flotte zu modernisieren gedenken, lautete die Frage.

Aber das war nicht das, was die Politiker hören wollten – weder die in Rheinberg, noch in den zwölf anderen Kommunen des Kreises. Wo will die Niag hin? Will sie Hybrid-Busse haben, die zumindest in dicht bebauten Innenstädten auf umweltschonenden Elektrobetrieb umschalten können? Will sie ihre Wagen mit Gas fahren lassen? Oder mit Wasserstoff?