Kindermusical in Rheinberg Der kleine Drache Kokosnuss singt auf der Stadthausbühne

Wie um Himmelswillen passt ein ganzes Land in eine kleine Flasche? Wieso ist Zauberer Holunder auf einmal so gar nicht mehr nett zu seinen Untertanen? Und was können der kleine Drache Kokosnuss und seine Freunde tun, damit im Flaschenland alles wieder gut wird? Viele wichtige Fragen, die dringend geklärt werden müssen. Also bricht der kleine Feuerdrache auf zu einem ganz besonderen Abenteuer. Mit dabei sind natürlich auch das schlaue Stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar – nur keine Angst, Oskar ist Vegetarier.