Klassikkonzert der Musikalischen Gesellschaft : Klavierduo Neeb gastiert am Sonntag in der Rheinberger Stadthalle

Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg hat für das fünfte Konzert der Saison am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr, das „Klavierduo Neeb“ eingeladen. Auf dem Programm stehen neben György Kurtágs Bearbeitungen von Bachschen Choralvorspielen auch Max Reger mit den 5 Pieces Pittoresques, Franz Schuberts Variationen in As- Dur, Claude Debussys Petite Suite und Maurice Ravels Rapsodie espagnole. Schon seit ihren ersten gemeinsamen Auftritten in früher Jugend zeichnete sich für Sophie und Vincent Neeb eine erfolgversprechende gemeinsame künstlerische Entwicklung ab. Zahlreiche Auszeichnungen begleiteten ihren Weg vom privaten Klavierunterricht über die Zeit als Jungstudenten in München, bis hin zu ihren jetzigen Studien am Konservatorium in Innsbruck.