Konzertreihe in Alpen Saxophon-Quartett spielt in der evangelischen Kirche

Zu seinem nächsten Konzert lädt der Musik- und Literaturkreis Alpen für Sonntag, 23. April, um 17 Uhr, in die evangelische Kirche ein. Es spielt das Cyclone Saxophon Quartett mit Raquel Núñez, Zane Gerenberga, José Tadeo Rey García und Merle Wölker. Alle studieren am Conservatorium der University of the Arts (HKU) in Utrecht klassisches Saxophon.