Karneval in Rheinberg : Meistertänze und berührende Momente

Karneval in Rheinberg

Bei den Stadtmeisterschaften im Gardetanz jubelten in der Kategorie Minis die Borther Funken. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Bei den Stadtmeisterschaften der Gardetanzgruppen belegten die Teilnehmer, dass man sich in Rheinberg um den närrischen Nachwuchs keine großen Sorgen machen muss. Solotänzerin Laudana Backhaus verteidigt ihren Pokal.

Zu den 11. Stadtmeisterschaften im Gardetanz fanden sich am Samstagnachmittag elf Formationen aus Borth, Millingen, Orsoy und Rheinberg, einige Hundert Mitglieder der vier Rheinberger Karnevalsgesellschaften sowie viele weitere Gäste im Stadthaus ein. In vier Kategorien traten die Tanzgruppen gegeneinander an.