Im Juni soll die Entscheidung fallen Der Kirchenkreis baut Pfarrpersonal ab

Alpen/Rheinberg · Superintendent Wolfram Syben erläuterte Abordnungen aus 21 Kirchengemeinden bei einem Treffen in Budberg die schwierige Lage. Für ländliche Gemeinden wie in Alpen oder in Rheinberg sollen die Einschnitte weniger hart sein.

07.05.2023, 16:34 Uhr

In der Evangelischen Kirche in Alpen teilt sich das Pfarrerehepaar Heike und Hartmut Becks noch 1,5 Pfarrstellen. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Der Kirchenkreis Moers steht vor einer existenziell anmutenden Frage. „Wie kommen wir zu einer möglichst fairen, nachvollziehbaren und transparenten Verteilung der Pfarrdienste?“ Mit dieser drängenden Frage leitete Superintendent Wolfram Syben einen Informationsabend in Budberg ein. Eingeladen waren Synodale, Abordnungen der 21 evangelischen Kirchengemeinden von Alpen bis Rheinhausen und von Homberg bis Hoerstgen. Das gemeinsame Parlament dieser Gemeinden, die Synode, soll im Juni über die künftige Verteilung der Pfarrstellen in den sechs Regionen des Kirchenkreises entscheiden. Ziel des Abends war es, den Synodalen die komplexe Materie zu erläutern, Fragen zu beantworten und Kritik zu erfahren, um noch Verbesserungsvorschläge am Entwurf aufzunehmen. Der Raum im Budberger Gemeindehaus war angesichts des schwierigen Themas und der Bedeutung für die kirchliche Arbeit gut gefüllt: Jede Gemeinde war personell vertreten. Info Zahl der Kirchenglieder weiter stark rückläufig Der Ist-Zustand Zurzeit stehen den etwa 84.000 evangelischen Mitgliedern im Kirchenkreis Moers 32 Pfarrerinnen und Pfarrer in den 21 Kirchengemeinden zur Seite



Ausblick Im Jahr 2030 ist bei einer gleichbleibenden Tendenz des Mitgliederrückgangs nur noch mit 69.000 Mitgliedern zu rechnen, denen rund 26 Pfarrerinnen und Pfarrer in den Gemeinden ihre seelsorgerlichen Dienste anbieten. Hintergrund: Die Landeskirche teilt den Kirchenkreisen ein bestimmtes Kontingent an Pfarrstellen zu. Alle fünf Jahre werden die Zahlen neu festgesetzt. Denn angesichts rückläufiger Kirchenmitgliedschaften sinkt auch die Zahl der hauptamtlichen Seelsorgenden. Für die Jahre 2026 bis 2030 werden 23 Pfarrstellen – derzeit sind es noch 29 – für die Arbeit in den Kirchengemeinden zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich noch spezialisierte Pfarrdienste zum Beispiel für die Arbeit in Schulen, in Krankenhäusern und mit Gehörlosen. „Pfarrstellen sind ein knappes Gut. Wir wollen aber unsere wichtige Arbeit für die Menschen weiterhin gut leisten“, sagte Superintendent Syben. Für die Vorbereitung eines dafür geeigneten Konzeptes hatte sich eine Gruppe mit Mitgliedern aus allen sechs Regionen des Kirchenkreises und den spezialisierten Pfarrdiensten gebildet. Die Gruppe hat seit Februar 2022 zehn Mal getagt. Mit Blick auf die Bedarfe der Gemeinden – etwa durch Krankenhäuser, Schulen, Pflegeheime – analysierte sie mit verschiedenen Berechnungsmethoden eine mögliche Verteilung: Die Pfarrstellen werden wie bisher den Regionen nach der Zahl ihrer Gemeindeglieder zugeordnet. Für die ländlich geprägte Nordregion – dazu zählen die Gemeinden Alpen, Bönninghardt, Budberg, Orsoy, Rheinberg und Wallach-Ossenberg-Borth – wird allerdings in Rechnung gestellt, dass die Flächen dort ausgedehnter sind als in den städtischen Regionen. Das macht die zurückzulegenden Wege weiter. Diese Region soll daher ein um eine Viertelpfarrstelle erhöhtes Kontingent bekommen, als ihr rein rechnerisch zustehen würde. Diskutiert wurden in Budberg auch erste Ideen, wie die schwierige Situation durch die sinkende Zahl an Pfarrerinnen und Pfarrern beantwortet werden könnte: etwa über gemeindliche Verbindungen und die stärkere Nutzung des Gemeinsamen Pastoralen Amtes, bei dem ausgebildete Ordinierte aus anderen Berufsgruppen einen Teil der pfarramtlichen Aufgaben übernehmen. Wolfram Syben dankte den Abgesandten für den konstruktiven Abend. Der Zeitplan sieht vor, die Pfarrstellenkonzeption während der Synode im Juni abschließend zu diskutieren und zu beschließen. Anschließend werden die Gemeinden in den Regionen Pläne erarbeiten, wie sie das Konzept bei ihnen konkret umsetzen wollen. Diese werden der Synode dann im Frühjahr 2025 vorgelegt. Im Jahr 2030 ist bei einer gleichbleibenden Tendenz des Mitgliederrückgangs mit 69.000 Mitgliedern im Kirchenkreis zu rechnen, denen rund 26 Pfarrerinnen und Pfarrer in schwierigen Situationen zur Seite stehen, die Kinder taufen, Ehepaaren bei kirchlichen Trauungen Gottes Segen für ihr gemeinsames Leben zusprechen, Einsame besuchen und Trauernde trösten. Außerdem tun sogenannte Funktionspfarrerinnen und -pfarrer in der Krankenhausseelsorge oder im Schulreferat Dienst.

(bp)