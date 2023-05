Wahlverfahren beginnt am 4. Juni Kirchengemeinde Rheinberg wählt ein neues Presbyterium

Wahlberechtigt ist, wer am 5. Februar 2024, bei Schließung des Wahlverzeichnisses, Mitglied der Kirchengemeinde ist und in deren Gebiet wohnt oder die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen erworben oder behalten hat, zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit die Verpflichtung hierzu besteht und am Wahltag konfirmiert, Konfirmierten gleichgestellt oder mindestens 16 Jahre alt ist.