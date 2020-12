Kirchen in Alpen : Heiligabend zieht nicht komplett ins Internet um

Alpen/Büderich Die Kirchengemeinden in Alpen und Büderich reagieren auf den Lockdown. Sie schränken ihr Angebot ein, bleiben aber so gut es geht präsent.

Die Evangelische Kirchengemeinde Alpen hat ihre Pläne dem Lockdown angepasst, hält aber an Heiligabend an Präsenzgottesdiensten fest. Um 15 und 17 Uhr finden unterm Zeltdach auf der Kirchenwiese zwei Kurzandachten statt. Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich feiert an Weihnachten ihre Gottesdienste wie geplant. Die Anmeldungen sind erfolgt. Es wird allerdings nicht gesungen. Die in allen Kirchen geplanten offenen Aktionen von 15 bis 18 Uhr fallen alle aus. Die Kirchen werden aber offen stehen, laden zum stillen Gebet, zum Besuch der Krippe oder zum Mitnehmen des Friedenslichtes ein.