Gastbeitrag über das Thema Vergebung Nicht in Kleinigkeiten verrennen

Das erleichtert uns alle. In unserer Zeit, in der die Grenze des Sagbaren immer weiter, vor allem nach rechts, verschoben wird, haben wir den Luxus, uns über Kleinigkeiten aufzuregen, gar nicht mehr. Es gibt so vieles, was ansteht, und so vieles, für das es sich lohnt zu kämpfen. Das Schlimmste, was wir machen können, wäre, sich in Kleinigkeiten zu verrennen. Wenn wir im Kleinen großzügig sind und da über Fehler hinwegsehen, dann wird auch uns großzügig entgegengesehen werden.