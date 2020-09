Aktion des Kinderschutzbundes : Banneraktion in Alpen wirbt für Lob von Kindern

Banneraktion in Alpen wirbt für Lob von Kindern

Auf jedem der Banner steht ein anderer Appell an Eltern. Insgesamt zehn Schriftzüge hat der Kinderschutzbund Alpen in der Gemeinde aufgehängt. Foto: Kinderschutzbund

Alpen Der Kinderschutzbund Alpen hat in der Gemeinde zehn Banner aufgehängt. Die Schriftzüge sollen Eltern dazu animieren, ihren Kindern Wertschätzung zu zeigen.

Der Kinderschutzbund Alpen (KSB) hat im Zuge des Weltkindertages 2020 eine Banneraktion in der Gemeinde mit dem Slogan „Hast Du Dein Kind heute schon gelobt? – Tu es!“ gestartet. Zehn Schriftzüge, die im Ortskern und den Ortsteilen aufgehängt wurden, appellieren an Eltern, ihren Kindern Wertschätzung zu zeigen.

Auf jedem der Banner steht ein anderer kurzer und damit einprägsamer Spruch. „Was Kinderohren brauchen: Ich glaub an Dich!“ oder „Schenk deinem Kind Vertrauen – das macht es stark!“, ist darauf zu lesen. Mit diesen Sprüchen will der KSB Eltern und andere Erziehungsberechtigte dazu animieren, über „eigentlich Selbstverständliches“ im Umgang mit Kindern nachzudenken. „Oft gehen gerade im Alltagsstress, meist unbeabsichtigt, grundlegende Dinge, wie sein Kind zu loben, zu bestärken, zu ermutigen und Zeit mit ihm zu verbringen, unter“, erklärt der KSB. Er wolle dem entgegenwirken und den Blick von Eltern darauf lenken, „was im alltäglichen Zusammenleben mit Kindern wirklich wichtig ist“.

Die Banner sind an zentralen Stellen in Alpen, Veen, Bönninghardt, Menzelen-Ost und Menzelen-West zu finden. Der Kinderschutzbund bedankt sich bei der Gemeinde Alpen für die organisatorische Hilfe und bei der Sparkasse am Niederrhein Alpen für die finanzielle Unterstützung.