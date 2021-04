Kinderschutzbund in Alpen : Eine Ostertüte für kreative Ferienkinder

Zum Bastenl und Malen: Der Kinderschutzbund Alpen hat an 173 Kinder Ostertüten verteilt. Darin war auch was Süßes (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Alpen Die Ortsgruppe Alpen im Kinderschutzbund hat zum Fest 173 Kinder überrascht und eine Tüte gepackt mit kreativen Materialien und einem Schoko-Osterhasen.

Als kleine Überraschung zu Beginn der Osterferien hat der Kinderschutzbund Alpen am ersten Ferienwochenende an insgesamt 173 Kindern in der Gemeinde Alpen gratis bunte Ostertüten verteilt, die den Kindern etwas Abwechslung und somit einen schönen Start in die Ferien bereiten sollten.