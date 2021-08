Ferienaktion traf ins Schwarze : 110 Alpener Kinder erkunden die Welt bei Nacht

Alpen Der Kinderschutzbund, Ortsgruppe Alpen, rüstete alle Wanderer mit einem Rucksack voller wichtiger Utensilien für die nächtliche Tour aus und wartete jetzt mit Spannung auf Rückmeldungen.

Mit einem prall gefüllten Erlebnisrucksack haben sich 110 Kinder aus der Gemeinde Alpen gut gelaunt auf eine spannende Nachtwanderung begeben, die der Ortsverband Alpen im Kinderschutzbund organisiert hatte. Zu Beginn der zweiten Ferienhälfte machten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Familien in der Dunkelheit auf den Weg und haben dabei die Natur bei Nacht wahrgenommen und ihr Lebensumfeld noch mal ganz anders und bisweilen vollkommen neu entdeckt.

Der Rucksack enthielt alles, was man als kleine „Weltentdeckerin oder als kleiner Weltentdecker im Dunkeln so braucht: eine Taschenlampe, einen Kompass, eine Becherlupe, ein Halstuch, einen Tourenplan sowie gesunde Wegzehrung wie Äpfel und Powerriegel.

Für die erwachsenen Begleiter hielt der Rucksack unter anderem Hinweise und Tipps für die Nachtwanderung, eine Gruselgeschichte zum Vorlesen und eine Sternenkarte bereit. Der Kinderschutzbund bedankt sich hier ausdrücklich bei der Sparkasse am Niederrhein, Zweigstelle Alpen, und der Gemeinde Alpen für die großzügige Unterstützung.

Die vielen positiven Rückmeldungen der Kinder hätten gezeigt, so die Kinderschützer, dass der KSB mit seiner Sommeraktion im Wortsinne „ins Schwarze getroffen“ habe. So sagte beispielsweise der neunährige Nils aus Alpen, der sich für besonders für den Wanderrucksack bedankt hat: „Ich habe mit meiner kleinen Schwester, mit Mama, Papa und meinem Freund meine erste Nachtwanderung gemacht. Die fand ich toll. Am besten fand ich die Schattenbilder. Das Geräusch der Grillen war komisch.“