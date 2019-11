Kinderschutzbund Alpen : Bücher-Babys starten im Januar

Alpen/Xanten Kinderschutzbund in Alpen macht kreative Angebote und fördert das Lesen.

Das Gratisangebot des Kinderschutzbundes der Ortsgruppe Alpen, das im Januar startet, findet mit Unterstützung der Bundesstiftung Frühe Hilfen in Kooperation mit dem Kreis Wesel sowie den beiden beiden Familienzentren in Alpen statt.

Die Leitung übernehmen die Sozialpädagoginnen Gitta Hackstein und Leonie Meurs, die beide langjährig in der Erzieherausbildung tätig waren und insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur qualifiziert sind. Es stehen zehn freie Plätze für den ersten Veranstaltungsblock von sechs Terminen zur Verfügung. Die Bücher-Babys treffen sich vierzehntägig dienstags jeweils von 10 bis 10.45 Uhr zu folgenden Terminen: 21. Januar, 4. und 18. Februar sowie am 3., 17. und 31. März. Die Treffen finden abwechselnd im katholischen Familienzentrum St. Ulrich und im evangelischen Familienzentrum statt. Der Startschuss fällt im katholischen Familienzentrum in der Ulrichstraße 12 a.