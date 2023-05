Kinderschutzbund Alpen leistet wichtige Arbeit Auch in Alpen nimmt die Kinderarmut zu

Die Inflation hat längst alle Bereiche des täglichen Lebens erreicht. Zum Teil zweistellige Lohnerhöhungen, so zumindest die Befürchtung, könnten, so hilfreich sie auch für die Beschäftigten sein mögen, am Ende nur noch der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein. Den Gürtel enger schnallen, lautet vielfach die Devise. Aber was ist mit den Menschen, die bereits ein Leben am Limit führen? Teuerungsraten bei Lebensmitteln von bis 22 Prozent in einem Jahr treffen vor allem Empfänger von Sozialleistungen und da vor allem die Kinder.