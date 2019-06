Kinderhilfswerk Gomel löst sich auf : Das Ende einer Erfolgsgeschichte

Am Samstag besuchten die letzten Kinder, die vom Kinderhilfswerk Gomel an den Niederrhein eingeladen wurde, auch das Treckermuseum auf dem Sonsbecker Pauenhof. Die Fahrt im Oldtimer-Trecker war für alle der Höhepunkt des Tages. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg/Sonsbeck Seit 1991 verbringen Kinder aus dem weißrussischen Gomel – unweit von Tschernobyl – jedes Jahr einige unbeschwerte Wochen am Niederrhein. In diesem Jahr allerdings zum letzten Mal. Das Kinderhilfswerk Gomel muss sich auflösen.

Durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl am 26. April 1986 wurde auch die über 100 Kilometer entfernte weissrussische Stadt Gomel stark in Mitleidenschaft gezogen. Um insbesonders den Kindern der mit 600.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes eine bessere Lebensperspektive zu geben, gründeten sich europaweit Vereine.

1991 fanden sich auch in Alpen, Menzelen und Veen Menschen, die Kinder und ihre Mütter zu Ferienaufenthalten einluden. 1994 wurde das „Kinderhilfswerk Gomel bei Tschernobyl“ ins Vereinsregister eingetragen. Schnell wuchs der Verein auf 180 engagierte Mitglieder. Gastfamilien, anfangs ausschließlich aus dem Alpener Raum, fanden sich zuletzt zwischen Kleve und Duisburg. Nach 28 Jahren und der diesjährigen Ferienaktion ist Schluss, der Verein löst sich auf. „Wir finden immer weniger Gastfamilien, das liegt am gesellschaftlichen Wandel. In nahezu allen Familien sind beide Elternteile berufstätig. Das war früher nicht der Fall“, erklärt Manfred Hainke.

Info Menschen Insgesamt wurden seit 1991 rund 2500 Kinder und Erwachsene an den Niederrhein eingeladen. Daneben wurden 30 Hilfstransporte organisiert. Hilfe Rund 3000 Pakete mit Hilfsgütern gingen jährlich nach Weißrussland. Unterstützung Ebenfalls unterstützt wurde in Gomel eine Suppenküche für Obdachlose.

Hinzu kommt ein Altersproblem: Viele der langjährigen und treuen Mitglieder stehen dem Verein aufgrund ihres Alters nicht mehr zur Verfügung. Ausgerechnet andere hilfsbedürftige Menschen läuteten dann vor vier Jahren das Ende des Kinderhilfswerks ein. Hainke: „Tschernobyl ist lange her, als 2015 die erste Flüchtlingswelle hier ankam, ging uns ganz viel ehrenamtliches Engagement verloren.“ Dass jedoch auch 33 Jahre nach der Katastrophe Hilfe dringend nötig ist, macht Irina Vordomazkaja deutlich: „Die Strahlung ist nach wie vor da und mit ihr die Krankheitsbilder. Die Kinder haben Herzprobleme, leiden an Immunschwäche und viele von ihnen erkranken noch vor der Volljährigkeit an Krebs.“

Einige Mädchen aus Gomel hatten 2004 zum Abschied noch eine Modenschau vorbereitet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Ärztin aus Gomel begleitet die Reisegruppen seit 1991 und sagt: „Es wurde wissenschaftlich festgestellt, dass bereits ein dreiwöchiger Aufenthalt in einer unverstrahlten Umgebung positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder hat.“ Hinzu komme der soziale Aspekt, Kinder lernen eine andere Kultur und andere Menschen kennen. Für Dolmetscherin Trubkina Ljubow ist das Ende der Hilfsorganisation eine Katastrophe: „In Belgien, den Niederlanden und vielen anderen Ländern wurden die Hilfen schon vor längerer Zeit aufgegeben. Wir sind jetzt auf uns alleine gestellt.“

Im Jahr 2013 stand für die Gomel-Kinder auch ein Besuch im Terrazoo Rheinberg auf dem Programm. Foto: Fischer, Armin (arfi)

28 Jahre sind eine lange Zeit, viele Mütter wie Swetlana Bolschakowa, die mit ihrem Sohn Dimitrij am Samstag an einem Ausflug zum Sonsbecker Traktorenmuseum Pauenhof teilgenommen hat, war selber als Kind dabei. „Eine Dolmetscherin hat hier einen deutschen Mann kennengelernt. Die beiden haben geheiratet und leben jetzt in Gomel. Überhaupt sind ganz viele Freundschaften entstanden, die regelmäßig gepflegt werden“, sagt Trubkina Ljubow.

2008 listeten Larissa Gorohov und Günter Büren jedes einzelne gespendete Paket für den Zoll auf. Foto: Armin Fischer (arfi )