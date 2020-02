Kindergartenplätze in Alpen : Kindergarten St. Michael wächst provisorisch um eine Gruppe

Kindergartenplätze in Alpen

Pfarrer Dietmar Heshe überbrachte dem Jugendausschuss die frohe Botschaft, dass der Kindergarten in Menzelen eine zusätzliche Gruppe aufnimmt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Kirchengemeinde St. Ulrich schafft in Menzelen vorzeitig zusätzliche Kapazitäten für Kindergartenplätze und hilft so der Kommune aus einer Notlage.

Bei der Versorgung der Familien mit einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen kann sich die Kommunalgemeinde weiter auf ihre beiden Kirchengemeinden verlassen. Als im vergangenen Jahr unerwartet mehr Kinder als Plätze in den örtlichen Einrichtungen da waren, sprang das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde hilfreich zur Seite und schuf Kapazitäten im Evangelischen Familienzentrum im Dahlacker. In dieser Woche befasste sich der Kirchenvorstand der Katholischen Pfarrgemeinde St. Ulrich mit einem Notruf aus dem Rathaus.