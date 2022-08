Kinderchor in Alpen : Großer Zulauf bei Herztöne-Sängern

Alpen Das Festival Home Alpen war ein Schrittmacher für den Kinder- und Jugendchor. Leiterin Inga Mosters will die Gruppe noch weiter entwickeln.

Mit Unterstützung von Wiltrud Maas plant Inga Moster vom 8. September an immer donnerstags von 15.45 bis 16.45 Uhr Chorproben im katholischen Pfarrheim St. Vinzenz in Menzelen-Ost. Gesungen werden moderne christliche Lieder, aber auch englische oder deutsche Poplieder. „Und für die Weihnachtszeit möchten wir wieder ein musikalisches Krippenspiel einstudieren“, sagt die Schrittmacherin der „Herztöne“. Ansonsten wolle sie versuchen, auch auf die Vorschläge der jungen Sängerinnen und Sänger einzugehen. Die Voraussetzungen, im Chor mitzusingen, sind nicht schwierig. Die Kinder sollten schon gut lesen können. Eine Altersgrenze nach oben gibt es erst einmal nicht. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird überlegt, sich auf Dauer der Sängerjugend NRW anzuschließen, um Unterstützung für Chorfahrten und Proben zu bekommen. „Wir freuen uns auf viele neue Gesichter mit guter Laune und Spaß am Singen“, so Inga Mosters.