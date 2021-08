Kiesabgrabung am Niederrhein : Grüne fordern Umkehr beim Kies

Alpen Alpens Grünen-Parteichef Peter Nienhaus kritisiert wegen der drohenden Flächenverluste für Kiesabbau vor allem CDU und FDP, die im Land das Sagen hätten.

Der deutlich erhöhte Flächenbedarf im geänderten Regionalplanentwurf zum Kiesabbau treffe vor allem die Ortsteile Drüpt und Huck und übersteige noch die Belastung gegenüber dem schon stark umstrittenen Ursprungsentwurf, den die Gemeinde in ihrer Stellungnahme abgelehnt hatte, sagte jetzt Peter Nienhaus, Sprecher der Grünen, in seiner Einschätzung der aktuellen Lage.

„Der Raubbau an Natur und Landschaft muss gestoppt werden“, so Nienhaus, der eine Reform für den Rohstoffabbau fordert. Er erinnerte die FDP daran, dass sie im Kreistag der Resolution zum Ausstieg aus dem Kiesabbau nicht zugestimmt habe, der sich aber der Rat in Alpen einstimmig angeschlossen habe. Den aktuellen Wegfall der Fläche auf der Bönninghardt nennt der Grüne „einen Pyrrhussieg“. Die fortschreitende Abgrabung am Flughafenweg auf Issumer Gemeindegebiet sei durch ein einfaches Genehmigungsverfahren weiter möglich. Diese Abgrabung sei gegen die Stimmen der Grünen vor zehn Jahren im Planungsausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen worden.