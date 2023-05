Rheinberg Grüne sind entschlossen gegen weitere Kiesflächen

Das würde bedeuten, dass Vierbaum weiter – und künftig auch Millingen – „sehr massiv und auf unbestimmte Zeit“ durch den Kiesabbau betroffen wären. „Das können und wollen wir so nicht hinnehmen und sind entsetzt, dass die unverhältnismäßig hohe negative Betroffenheit der Stadt durch die Festlegungen durch den Regionalverband vollständig ignoriert werden“, so Fraktionschef Kenneth Simon. Die Bedarfsermittlung, Exporte ins Ausland, Generationen-Gerechtigkeit, der Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen – all das bleibe in den Abwägungen des RVR unberücksichtigt.