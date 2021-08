Abbau am Niederrhein : Alpens SPD will „mit Vernunft“ gegen Kiesabgrabung kämpfen

Armin Lövenich (SPD) setzt im Kampf gegen die Kiesbagger auf politische Geschlossenheit. Foto: bp

Alpen Alpens SPD-Fraktionschef Armin Lövenich erwägt rechtliche Schritte gegen den Regionalplan und warnt die CDU, mit dem proklamierten RVR-Austritt „keine Nebelkerzen zu zünden“.

Nun hat sich auch die SPD im Rat der Gemeinde Alpen in der aktuellen Kies-Debatte zu Wort gemeldet und ihre Position untermauert. Es ist die alte. „Wir müssen alles tun, um da Schlimmste zu verhindern“, sagte Fraktionschef Armin Lövenich im Gespräch mit der Redaktion. Er habe bereits der Bürgerinitiative in Drüpt/Millingen versichert, dass ihr die Genossen im Kampf gegen die Abgrabungspläne der Regionalplaner zu Seite stehen werden.

Wie mehrfach berichtet, sieht der neue Entwurf des Regionalplans, dessen Offenlage Anfang September von den RVR-Gremien beschlossen werden soll, für Alpen den zusätzlichen Verlust von mehr als 200 Hektar Fläche an die Kiesindustrie vor. „Das ist heftig“, sagte Lövenich.

Der Chef-Genosse mahnte seinerseits die Solidarität und Geschlossenheit der Politik im Rathaus an. „Nur im bewährten Schulterschluss, das hat die Vergangenheit gezeigt, können wir im kleinen Alpen etwas gegen die mächtigen Begehrlichkeiten erreichen“, sagte Armin Lövenich.

Dabei mahnte er „den Weg der Vernunft“ an und forderte die CDU auf, „keine Nebelkerzen zu zünden“, um eigene Zwecke zu verfolgen. Für „kopflose, parteipolitisch motivierte Aktionen mit gegenseitigen Schuldzuweisungen“ stehe die SPD nicht zur Verfügung.

„Die Forderung nach dem Austritt aus dem Regionalverband Ruhr lenkt nur von den eigentlichen Zielen ab“, so der SPD-Politiker, „und bringt uns und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger keinen Schritt weiter.“ Ein RVR-Austritt würde, wenn überhaupt, erst in acht Jahren möglich sein. Dann werde schon lange gebaggert. „Auch eine Bezirksregierung in Düsseldorf muss Flächen zur Rohstoffsicherung ausweisen. Und der Kies liegt nun mal hier“, so Lövenich.

Dennoch will er den RVR nicht aus der Pflicht nehmen, sorgsamer mit dem linken Niederrhein umzugehen. „Man kann schon den Eindruck gewinnen, dass man uns in Essen nicht richtig wahrnimmt und uns vernachlässigt“, so der SPD-Fraktionschef. Er kritisierte vor allem die fehlende Transparenz, wie der RVR gerade auf die im Entwurf ausgewiesenen Flächen gekommen sei. „Es darf nicht sein, dass man uns im Regen stehen lässt.“

Lövenich kündigte an, dafür einzutreten, dass der Rat sämtliche rechtlichen Mittel gegen die Ausweisungen im Regionalplan ausschöpft, um die Kiesbagger zumindest zu bremsen. „Wir brauchen lösungsorientierte Ansätze, um endlich aus dem ewigen Kiesdilemma herauszukommen“, so der Sozialdemokrat. Recycling und letztlich der Ausstieg aus der Kiesabgrabung müsse das Ziel sein. „Die Automobil-Industrie hat sich auch lange gegen den Abschied von Verbrennungsmotoren gesträubt und setzt nun voll alternative Antriebe“, so der Fraktionschef im Alpener Rat.

(bp)