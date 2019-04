Kiesdebatte am Niederrhein : SPD-Politiker Schneider wirft Landesregierung Nähe zur Kies-Lobby vor

Alpen Weil die Landesregierung Beamte zu einer Veranstaltung des Zusammenschlusses „Zukunft Niederrhein“ entsenden will, sieht der SPD-Politiker die Neutralitätspflicht in der Kies-Debatte verletzt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider wirft der Landesregierung vor, „sich auf die Seite der Kieslobby geschlagen“ zu haben. Mit der Teilnahme zweier hochrangiger Landesbeamter an einer Diskussion der „Kieslobby-Organisation“ mit dem Namen „Zukunft Niederrhein“ dokumentiere Schwarz-Gelb, dass die Koalition auf Seiten der Abbauunternehmen stehe. „Wenn Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums und des nachgeordneten Geologischen Dienstes auf solche Veranstaltungen geschickt werden, hat das ein Geschmäckle.“ Schneider fragt die Landesregierung deshalb in einer Kleinen Anfrage, wer die Teilnahme genehmigt hat und in wessen Namen die Mitarbeiter bei der Veranstaltung am 23. Mai sprechen sollen. Kiesunternehmen und Kommunen diskutierten derzeit, ob die Bedarfsermittlung für Kies und Sand juristisch einwandfrei sei. Die Kieslobby lasse sich in dieser Situation Landesbeamte kommen, um für ihre Sicht der Dinge zu werben. „Wenn die Landesregierung da mitmacht, verletzt das das Neutralitätsgebot“, kritisiert Schneider.